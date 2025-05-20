Спасенного в Подмосковье лосенка Илюшу готовят к операции

Согласно сообщению, во вторник во второй половине дня планируется проведение операции остеосинтеза — хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей. В дальнейшем животное планируется перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров». Ветеринары, спасшие лосенка, между собой называют его нежно «Илюша» за богатырскую силу и рвение к жизни, которое он стойко показывает на пути к выздоровлению.