Спасенного в Подмосковье лосенка Илюшу готовят к операции

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сбитый в Подмосковье лосенок, названный Илюшей, находится в стабильно удовлетворительном состоянии, сейчас его готовят к операции, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как сообщили в ведомстве, в воскресенье в муниципальном округе Истра в районе «Княжье Озеро» произошло ДТП — на дорогу выбежал детеныш лося, попавший под легковую машину. Вечером 19 мая лось был транспортирован под седацией для проведения обследования в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.
«При поступлении в ветклинику врачи диагностировали тяжелое состояние животного, температура тела упала до 35 градусов, лосенок был обессилен. Ему провели обработку ран, поставили капельницу с физраствором и витаминами. Наутро 20 мая состояние лосенка оценивается ветеринарными специалистами как стабильное удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс», — отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, во вторник во второй половине дня планируется проведение операции остеосинтеза — хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей. В дальнейшем животное планируется перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров». Ветеринары, спасшие лосенка, между собой называют его нежно «Илюша» за богатырскую силу и рвение к жизни, которое он стойко показывает на пути к выздоровлению.