Парковку на «Химфармзаводе» приходится перекрывать из-за несогласных с закрытием стихийного рынка торговцев

Продажа велась нелегально, но сам рынок имел популярность среди населения. Это и стало поводом для принятия решения о его легализации. Новое место для продавцов теперь состоит из прилавка, навеса, лавочки и прилегающей территории в 6 квадратных метров.
Первыми преимущества «Урожай парка» оценили покупатели и жители улицы. После рабочего дня здесь больше не остаются горы пустых коробок. Но появилась другая проблема — несогласные переселяться торговцы заняли теперь парковочные места, из-за чего парковку приходится перекрывать.
«Пока парковка от несанкционированной торговли не освобождена, мы вынуждены ее перекрыть. Как только проблема будет решена, парковочные места будут открыты для всех желающих», — заявил директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.
Бесплатно располагаться на торговых местах предприниматели могут до 18 июня. После этой даты бесплатно продавать дачные излишки смогут только пенсионеры, семьи участников СВО и другие льготные категории граждан.