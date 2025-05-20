Генералу Арсланову запросили 19 лет колонии и штраф

Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, «просто не существует». По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в «квартире, купленной в ипотеку на шесть лет».