82 тысячи детей отдохнут в оздоровительных лагерях Иркутской области этим летом

Важно! Каждый детский лагерь должен быть включен в соответствующий реестр и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также обязательным является наличие лицензии на медицинскую деятельность или договора об оказании медпомощи воспитанникам, договоров на поставку продуктов, а также наличие медицинских книжек у сотрудников лагеря.