82 тысячи детей отдохнут в оздоровительных лагерях Иркутской области этим летом

Грядущим летом в Иркутской области будут работать 780 организаций, предлагающих оздоровительный отдых для детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту школьников.
«Перед началом и в ходе летнего оздоровительного сезона специалистами Управления Роспотребнадзора по Иркутской области будут проведены контрольные (надзорные) мероприятия и профилактические визиты в детских учреждениях с применением лабораторных методов обследования, в том числе исследования качества воды, пищевых продуктов, почвы и песка», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время персонал оздоровительных летних лагерей проходит медицинские осмотры.
Важно! Каждый детский лагерь должен быть включен в соответствующий реестр и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также обязательным является наличие лицензии на медицинскую деятельность или договора об оказании медпомощи воспитанникам, договоров на поставку продуктов, а также наличие медицинских книжек у сотрудников лагеря.