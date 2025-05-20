Как подтвердить уход за пожилыми гражданами старше 80 лет в Калининградской области

Существует несколько ситуаций, когда необходимо подтвердить уход: — при завершении ухода — например, если лицо, осуществляющее уход, выходит на работу или на пенсию; — регулярно — можно подтверждать ежегодно или раз в несколько лет. Например, если уход начался в марте 2025 года, подтвердить его можно в марте 2026 года.
Для подтверждения ухода потребуются следующие документы: — заявление от лица, осуществляющего уход; — письменное подтверждение от нетрудоспособного гражданина.
Важно отметить: если уход оформляется за совместно проживающим гражданином, то требуется только заявление от ухаживающего лица.
Подать документы необходимо в клиентскую службу Отделения СФР по месту жительства лица, за которым осуществляется уход.
За каждый полный год ухода гражданину начисляется: — 1.8 индивидуальных пенсионных коэффициентов; — 1 год страхового стажа.
Рекомендуется своевременно подтверждать факт ухода, чтобы обеспечить корректное начисление стажа и пенсионных коэффициентов.