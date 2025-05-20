Как подтвердить уход за пожилыми гражданами старше 80 лет в Калининградской области

Существует несколько ситуаций, когда необходимо подтвердить уход: — при завершении ухода — например, если лицо, осуществляющее уход, выходит на работу или на пенсию; — регулярно — можно подтверждать ежегодно или раз в несколько лет. Например, если уход начался в марте 2025 года, подтвердить его можно в марте 2026 года.