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Как подтвердить уход за пожилыми гражданами старше 80 лет в Калининградской области

Отделение СФР по Калининградской области разъяснило порядок подтверждения факта ухода за пожилыми гражданами старше 80 лет.

Источник: КалининградLive

Существует несколько ситуаций, когда необходимо подтвердить уход: — при завершении ухода — например, если лицо, осуществляющее уход, выходит на работу или на пенсию; — регулярно — можно подтверждать ежегодно или раз в несколько лет. Например, если уход начался в марте 2025 года, подтвердить его можно в марте 2026 года.

Для подтверждения ухода потребуются следующие документы: — заявление от лица, осуществляющего уход; — письменное подтверждение от нетрудоспособного гражданина.

Важно отметить: если уход оформляется за совместно проживающим гражданином, то требуется только заявление от ухаживающего лица.

Подать документы необходимо в клиентскую службу Отделения СФР по месту жительства лица, за которым осуществляется уход.

За каждый полный год ухода гражданину начисляется: — 1.8 индивидуальных пенсионных коэффициентов; — 1 год страхового стажа.

Рекомендуется своевременно подтверждать факт ухода, чтобы обеспечить корректное начисление стажа и пенсионных коэффициентов.