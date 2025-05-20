Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградском зоопарке вновь будут кормить пеликанов

Гости и жители области могут присоединиться к показательным кормлениям пеликанов. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка.

В объявлении, размещенном в социальных сетях, обрадовали подписчиков новостью о возобновлении полюбившихся совместных кормлений. Их проводят сотрудники зоопарка ежедневно в 16.00 часов дня Пеликаньем пруду.

Также посетителям напоминают, что в 14.00 ежедневно в Доме птиц свой ум и сообразительность проявит абиссинский рогатый ворон. По словам сотрудников зоопарка, роскошная птица Бахати весьма щедрая и совсем не жадная дама.

«Так что не удивляйтесь, если в какой-то момент показательного медицинского тренинга она попытается “накормить” мышкой кипера и не захочет продолжать занятия, пока кипер смачно и громко не “почавкает” угощением», — предупредили в зоопарке.