В Калининградском зоопарке вновь будут кормить пеликанов

В объявлении, размещенном в социальных сетях, обрадовали подписчиков новостью о возобновлении полюбившихся совместных кормлений. Их проводят сотрудники зоопарка ежедневно в 16.00 часов дня Пеликаньем пруду.
Также посетителям напоминают, что в 14.00 ежедневно в Доме птиц свой ум и сообразительность проявит абиссинский рогатый ворон. По словам сотрудников зоопарка, роскошная птица Бахати весьма щедрая и совсем не жадная дама.
«Так что не удивляйтесь, если в какой-то момент показательного медицинского тренинга она попытается “накормить” мышкой кипера и не захочет продолжать занятия, пока кипер смачно и громко не “почавкает” угощением», — предупредили в зоопарке.