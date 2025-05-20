Экс-наставник «Крыльев» Божович назвал Дзюбу лучшим российским игроком XXI века

«Лучший российский футболист 21 века для меня — Артем Дзюба. Конечно, был Андрей Аршавин, но в его годы можно отметить и других сильных игроков. Например, Юрия Жиркова. Тогда была мощная сборная, а сейчас Дзюба очень выделяется», — сказал черногорский специалист Sport24.ru.