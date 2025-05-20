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Экс-наставник «Крыльев» Божович назвал Дзюбу лучшим российским игроком XXI века

Бывший главный тренер самарцев поделился своим мнением о самом выдающемся отечественном футболисте.

Бывший главный тренер самарцев поделился своим мнением о самом выдающемся отечественном футболисте.

Миодраг Божович работал в «Крыльях» с 2018-го по 2020 год. Позже перебрался в тульский «Арсенал». Там трудился с 2021-го по 2022-й. До этого был в столичных «Динамо» и «Локомотиве», «Ростове», пермском «Амкаре» и «Москве».

«Лучший российский футболист 21 века для меня — Артем Дзюба. Конечно, был Андрей Аршавин, но в его годы можно отметить и других сильных игроков. Например, Юрия Жиркова. Тогда была мощная сборная, а сейчас Дзюба очень выделяется», — сказал черногорский специалист Sport24.ru.

При этом 36-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. За тольяттинцев забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт — до конца нынешнего сезона. Недавно сказал, что хочет попробовать себя в ММА.

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