Экс-наставник «Крыльев» Божович назвал Дзюбу лучшим российским игроком XXI века

Бывший главный тренер самарцев поделился своим мнением о самом выдающемся отечественном футболисте.
«Лучший российский футболист 21 века для меня — Артем Дзюба. Конечно, был Андрей Аршавин, но в его годы можно отметить и других сильных игроков. Например, Юрия Жиркова. Тогда была мощная сборная, а сейчас Дзюба очень выделяется», — сказал черногорский специалист Sport24.ru.
При этом 36-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. За тольяттинцев забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт — до конца нынешнего сезона. Недавно сказал, что хочет попробовать себя в ММА.
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