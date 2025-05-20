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В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 77% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: pxhere.com

Во второй половине дня и вечером 20 мая в Башкирии объявили штормовое предупреждение. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

По данным синоптиков Башгидромета, в это время суток в регионе местами порывы ветра усилятся до 25 м/с.

Специалисты напоминают о правилах безопасности при сильном ветре.

«Нельзя стоять у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок. Находясь в помещении, необходимо закрыть все форточки и окна, соблюдать правила пожарной безопасности — при сильном ветре малейший очаг возгорания может обернуться крупным пожаром. Также нельзя оставлять детей без присмотра. В случае экстренной ситуации звонить по номеру 112», — прокомментировал руководитель ведомства.