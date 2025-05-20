Во второй половине дня и вечером 20 мая в Башкирии объявили штормовое предупреждение. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По данным синоптиков Башгидромета, в это время суток в регионе местами порывы ветра усилятся до 25 м/с.
Специалисты напоминают о правилах безопасности при сильном ветре.
«Нельзя стоять у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок. Находясь в помещении, необходимо закрыть все форточки и окна, соблюдать правила пожарной безопасности — при сильном ветре малейший очаг возгорания может обернуться крупным пожаром. Также нельзя оставлять детей без присмотра. В случае экстренной ситуации звонить по номеру 112», — прокомментировал руководитель ведомства.