Стало известно, что хвалили гости KazanForum и чего им не хватало в Казани

«Жалобы тоже поступали, то есть не всё им нравится. Говорят, что слишком много мероприятий сделали, не можем выбрать, куда пойти. Некоторые были нарекания в сторону системы регистрации, но она связана с системой безопасности. Если мы будем ослаблять, то не сможем обеспечить безопасность должного уровня», — объяснила глава АИР РТ.