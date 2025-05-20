Стало известно, что хвалили гости KazanForum и чего им не хватало в Казани

Есть обратная связь от наших гостей. Они традиционно отмечают гостеприимство республики, особенно иностранные гости, но и федеральные — чистоту, озеленение города очень позитивно оценили.
Иностранные гости поднимали вопрос об арабоговорящем персонале в общепите. Есть пожелания по большему количеству пятизвездочных отелей в Казани, в основном об этом просили гости из стран Персидского залива.
«Жалобы тоже поступали, то есть не всё им нравится. Говорят, что слишком много мероприятий сделали, не можем выбрать, куда пойти. Некоторые были нарекания в сторону системы регистрации, но она связана с системой безопасности. Если мы будем ослаблять, то не сможем обеспечить безопасность должного уровня», — объяснила глава АИР РТ.
Она также рассказала, почему на форум приехали участники только из 96 стран, хотя зарегистрированы были представители 103 государств.
«В эти даты, честно говоря, с билетами всё было непросто, битком были рейсы Flydubai, Turkish Airlines и прямое сообщение со Стамбулом. Поезда — всё было забито, кто-то по билетам не успел», — пояснила Минуллина, отвечая на вопрос «Татар-информа».
Чаще на решение о том, приезжать или не приезжать на KazanForum, влияли проблемы личного характера, а не политическая подоплека, уточнила она.
«Некоторые гости обращаются к нам с просьбой оплатить им, скажем, расходы пребывания на территории РТ. Например, отель. У нас нет финансовой возможности каждому гостю оплатить, да и необходимости такой мы не видим. Ему было отказано — он не приехал», — заключила Минуллина.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. C 2023 года событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».