Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму построят уникальный мост с видом на Черное море

В Алуште построят уникальный мост с видом на Черное море.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму построят уникальный мост с видом на Черное море, сообщает телеканал «Звезда».

В Крыму началось строительство восьмикилометрового моста в Алуште с видом на Черное море. Он станет частью трассы «Таврида» и даст возможность сократить путь до Ялты на полтора часа.

В настоящее время завершают работы над съездом с трассы около Симферополя в сторону Алушты. После там появится мост через реку, виадук в горах и две развязки. Уникальность его состоит в том, что сталь-железобетонное пролетное строение в готовом виде будут в прямом смысле надвигать на опоры будущего моста. Общий вес металлоконструкций составит более 750 тонн.

Мост с четырехполосной магистралью планируют слать в 2026 году.

Напомним, в Ялте на год перекрыли пешеходный мост к замку Ласточкино гнездо. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.