В Крыму построят уникальный мост с видом на Черное море

В настоящее время завершают работы над съездом с трассы около Симферополя в сторону Алушты. После там появится мост через реку, виадук в горах и две развязки. Уникальность его состоит в том, что сталь-железобетонное пролетное строение в готовом виде будут в прямом смысле надвигать на опоры будущего моста. Общий вес металлоконструкций составит более 750 тонн.