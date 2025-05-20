В Крыму построят уникальный мост с видом на Черное море, сообщает телеканал «Звезда».
В Крыму началось строительство восьмикилометрового моста в Алуште с видом на Черное море. Он станет частью трассы «Таврида» и даст возможность сократить путь до Ялты на полтора часа.
В настоящее время завершают работы над съездом с трассы около Симферополя в сторону Алушты. После там появится мост через реку, виадук в горах и две развязки. Уникальность его состоит в том, что сталь-железобетонное пролетное строение в готовом виде будут в прямом смысле надвигать на опоры будущего моста. Общий вес металлоконструкций составит более 750 тонн.
Мост с четырехполосной магистралью планируют слать в 2026 году.
Напомним, в Ялте на год перекрыли пешеходный мост к замку Ласточкино гнездо. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.