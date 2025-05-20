Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме

В выходные пермяки сняли на видео группу из семи лосей, плывущих по Каме. На кадрах видно, как одного из них снесло течением в сторону городской набережной. Остальные выбрались на берег в районе храма в микрорайоне Верхняя Курья. Чуть позднее жители запечатлели отбившегося лося возле металлического забора, огораживающего перроны вблизи Речного вокзала.