МЧС: В Челябинской области сильно испортится погода

«Продлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлений: 21 мая в отдельных районах ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с, ночью пройдут сильные дожди», — говорится в комментарии.
Спасатели призывают южноуральцев скорректировать планы с учетом погодных условий.
Циклон продвигается к Уралу. Предстоящей ночью он вступит на территорию Свердловской и Челябинской областей, ожидаются дожди, местами — сильные, отдельные грозы.
Пока же большая часть этих двух регионов находится в теплом секторе циклона, но теплый воздух будет постепенно вытесняться — по мере продвижения вихря и холодного участка фронта на восток. А
Из детализированного прогноза следует, что 21 мая будет облачно с прояснениями, ночью повсеместно прошумят кратковременные дожди, местами — сильные, днем — местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град. Ветер юго-западный, западный, его скорость 8−13 м/с, локально порывы 16−21 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7−12, в горах и низинах — до 4 градусов, завтра днем плюс 18−23, в горах — 15−20.