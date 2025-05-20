МЧС: В Челябинской области сильно испортится погода

Пока же большая часть этих двух регионов находится в теплом секторе циклона, но теплый воздух будет постепенно вытесняться — по мере продвижения вихря и холодного участка фронта на восток. А 22—23 мая в тыл циклону поступит свежий, более прохладный воздух.