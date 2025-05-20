Движение пяти автобусов восстановили в Самаре 20 мая

Напомним, утром 20 мая штормовой ветер повалил в Самаре дерево на пересечении проспекта Металлургов и улицы Строителей. В объезд направили автобусы № 21 и 34. Еще одно дерево упало на улице Калинина в районе остановки «Безымянский рынок». Из-за этого пришлось изменить схемы движения автобусов №№ 6, 21, 27 и 38. Сейчас в областной столице продолжают устранять последствия непогоды.