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Движение пяти автобусов восстановили в Самаре 20 мая

В Самаре автобусы, которые направили в объезд из-за упавших деревьев, вернулись на свои маршруты.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре восстановили движение пяти автобусов, которые направляли в объезд из-за упавших деревьев. Теперь они вновь курсируют по своим маршрутам.

«Движение автобусов №№ 6, 21, 27, 34 и 38 восстановлено», — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, утром 20 мая штормовой ветер повалил в Самаре дерево на пересечении проспекта Металлургов и улицы Строителей. В объезд направили автобусы № 21 и 34. Еще одно дерево упало на улице Калинина в районе остановки «Безымянский рынок». Из-за этого пришлось изменить схемы движения автобусов №№ 6, 21, 27 и 38. Сейчас в областной столице продолжают устранять последствия непогоды.