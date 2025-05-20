После драки водителей автобусов полиция Иркутска проводит беседы с перевозчиками

В Иркутске два водителя автобусов устроили кулачные бои прямо на проезжей части. Драка попала на видео, которое быстро разлетелось в Сети.
«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, в котором двое мужчин выясняли отношения на проезжей части. Конфликт сопровождался рукоприкладством», — рассказывают КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Разборки произошли в самом центре города, возле остановки «Чкалова». Личности хулиганов установили быстро. Их доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы.
Оба признались, что «не поделили дорогу». Один хотел обогнать другого. Взаимные претензии переросли в драку. Теперь полиция проводит беседы с руководителями транспортных компаний Иркутска, чтобы в будущем избежать подобных конфликтов.