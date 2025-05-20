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После драки водителей автобусов полиция Иркутска проводит беседы с перевозчиками

Конфликт попал на видео, которое опубликовали в Сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске два водителя автобусов устроили кулачные бои прямо на проезжей части. Драка попала на видео, которое быстро разлетелось в Сети.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, в котором двое мужчин выясняли отношения на проезжей части. Конфликт сопровождался рукоприкладством», — рассказывают КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Разборки произошли в самом центре города, возле остановки «Чкалова». Личности хулиганов установили быстро. Их доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы.

Оба признались, что «не поделили дорогу». Один хотел обогнать другого. Взаимные претензии переросли в драку. Теперь полиция проводит беседы с руководителями транспортных компаний Иркутска, чтобы в будущем избежать подобных конфликтов.