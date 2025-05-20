Репортаж из «Львенка» — удобно ли ездить на новых трамвайных вагонах в Самаре

В Самару недавно завезли очередную партию «Львят» — новых трамвайных вагонов отечественного производства. Корреспондент «МК в Самаре» проехался на новом вагоне и составил свою картину впечатлений.
Сев в трамвай, я сразу заметил небольшой светящийся кружок. Оказалось, что это розетки с разъемами USB и Type-C для зарядки.
На форточках написаны такие предупреждения. Однако, при мне мужчина попытался открыть форточку, но она не поддалась и с выключенным кондиционером.
Рядом находятся молотки для разбивания стекол при пожаре и аварии, но тестировать их я не стал.
Несмотря на аппараты для оплаты, в салоне работает кондуктор. Кто-то спешит к нему для оплаты проезда, а он тщательно бдит, чтобы в салоне не было безбилетников.
Кажется, поручни установили слишком далеко от прохода — пассажирам приходится держаться за ручки кресел.
Трамвай идет гораздо мягче, чем советские модели, однако состояние городских рельсов дает о себе знать — немного потряхивает.
В салоне найдутся места и для любителей поставить ногу на радиатор или кресло соседа.
Сиденья ничем не отличаются от подобных в современных моделях. Не железо из старых «татр» и ладно.
По пути водитель вежливо объявил, что движение дальше стоит, поэтому конечной остановкой станет «Барбошина поляна».
На конечной кондуктор настоятельно рекомендовала мне покинуть салон, чтобы трамвай мог зайти на новый круг.
До свидания, «Львенок»!
Общее впечатление от поездки — комфортно, сквозь большие окна хорошо видно город, можно подзарядить телефон. Стоя ехать не очень удобно из-за странно расположенных поручней. В целом — все хорошо.
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