Особый противопожарный режим в Иркутской области продлили до 16 июня

В Иркутской области продлили действие особого противопожарного режима до 16 июня. Решение принято из-за сохранения периода особой пожарной опасности в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и угрозой населенным пунктам, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
В регионе сохраняется запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне, а также на посещение лесов при третьем классе пожарной опасности и выше. В ведомстве напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в течение данного периода. Так, для граждан предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
Напомним, что особый противопожарный режим был введен в Иркутской области с 1 мая. Он распространяется на территорию всего региона, за исключением северных районов. Ряд строгих ограничений вводится из-за повышенной пожарной опасности.