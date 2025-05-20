Особый противопожарный режим в Иркутской области продлили до 16 июня

В регионе сохраняется запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне, а также на посещение лесов при третьем классе пожарной опасности и выше. В ведомстве напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в течение данного периода. Так, для граждан предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.