Специалисты посчитали медведей на Кругобайкальской железной дороге

В середине мая на Байкале стартуют пассажирские и грузоперевозки — тысячи туристов устремятся к озеру, чтобы отдохнуть. Традиционно научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приступили к весеннему береговому учету бурого медведя. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.
«Весенний учет береговой линии в Прибайкальском национальном парке в 2025 году показал, что плотность популяции бурого медведя в местах сезонных концентраций составляет 3,6 особей на 10 километров. Такие данные соответствуют среднемноголетним значениям, что означает стабильное состояние популяции медведя, — рассказала научный сотрудник научного отдела ФГБУ “Заповедное Прибайкалье” Татьяна Десятова.
В ходе исследования был пройден участок длиной 70 километров, охватывающий территорию от 75-го километра КБЖД до поселка Хабартуй. Помимо особей-одиночек, были замечены медведицы с медвежатами. По словам ученых, животные предпочитают держаться на верхних участках склонов, избегая приближения к железной дороге, что помогает минимизировать встречи хищников с туристами. Тем не менее, отдыхающим настоятельно советуют не пренебрегать мерами безопасности.