Специалисты посчитали медведей на Кругобайкальской железной дороге

В ходе исследования был пройден участок длиной 70 километров, охватывающий территорию от 75-го километра КБЖД до поселка Хабартуй. Помимо особей-одиночек, были замечены медведицы с медвежатами. По словам ученых, животные предпочитают держаться на верхних участках склонов, избегая приближения к железной дороге, что помогает минимизировать встречи хищников с туристами. Тем не менее, отдыхающим настоятельно советуют не пренебрегать мерами безопасности.