Боец Ильфат Гилязов из Зиминского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Зиминский район. Защитник Отечества Ильфат Гилязов героически погиб в зоне СВО 7 мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района. Боец родился в селе Верхний Щельбей.
— Наши воины мужественно исполняют свой долг по защите Отечества. Гибель каждого бойца, участвующего в освобождении республик Донбасса, отзывается в наших сердцах болью и скорбью. Семьи несут невосполнимую утрату. Память о каждом погибшем останется в наших сердцах, — поделились в администрации.
Ильфату Гилязову было 58 лет. Решение отправиться на защиту Родины он принял в 2025 году. Он служил в звании гвардии сержанта.