Боец Ильфат Гилязов из Зиминского района погиб в зоне СВО

— Наши воины мужественно исполняют свой долг по защите Отечества. Гибель каждого бойца, участвующего в освобождении республик Донбасса, отзывается в наших сердцах болью и скорбью. Семьи несут невосполнимую утрату. Память о каждом погибшем останется в наших сердцах, — поделились в администрации.