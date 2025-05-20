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Боец Ильфат Гилязов из Зиминского района погиб в зоне СВО

Защитника Отечества не стало 7 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Зиминский район. Защитник Отечества Ильфат Гилязов героически погиб в зоне СВО 7 мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района. Боец родился в селе Верхний Щельбей.

— Наши воины мужественно исполняют свой долг по защите Отечества. Гибель каждого бойца, участвующего в освобождении республик Донбасса, отзывается в наших сердцах болью и скорбью. Семьи несут невосполнимую утрату. Память о каждом погибшем останется в наших сердцах, — поделились в администрации.

Ильфату Гилязову было 58 лет. Решение отправиться на защиту Родины он принял в 2025 году. Он служил в звании гвардии сержанта.