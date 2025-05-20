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Минобр рассказал, кому можно будет пользоваться телефоном на ЦЭ и ЦТ

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Есть категория выпускников, которой разрешено использовать смартфоны при сдаче централизованного экзамена и централизованного тестирования, сообщила представитель Минобразования Анжела Кудоярова, отвечая на вопрос Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, речь идет о школьниках, которые болеют сахарным диабетом и должны периодически измерять уровень сахара в крови. Составлен список этих учащихся, имеются подтверждающие медицинские документы и ходатайства от органов управления образования.

И для таких детей мы отдельно создаем условия, чтобы в соответствии с требованиями медицинского оборудования действительно находился недалеко мобильный телефон с системой Bluetooth. Чтобы своевременно подавалось лекарство, велся учет сахара в крови. Такие дети у нас действительно есть, мы их всех знаем поименно, и для них мы создадим эти условия.

сказала Кудоярова

Новшество с телефонами

Одна из самых обсуждаемых новаций вступительной кампании 2025 года — это то, что у абитуриентов теперь будут забирать мобильные телефоны не перед входом в аудиторию, а на входе в здание. После сдачи ЦЭ и ЦТ молодым людям вернут их гаджеты.

Как заявлял ранее министр образования Андрей Иванец, это сделано для того, чтобы абитуриентов не удаляли с централизованного экзамена либо централизованного тестирования за случайную оплошность, если он забыл выложить телефон перед входом в аудиторию.

Новшество касается не только телефонов, но и, например, умных часов, звукозаписывающих устройств и других подобных электронных девайсов.