Минобр рассказал, кому можно будет пользоваться телефоном на ЦЭ и ЦТ

И для таких детей мы отдельно создаем условия, чтобы в соответствии с требованиями медицинского оборудования действительно находился недалеко мобильный телефон с системой Bluetooth. Чтобы своевременно подавалось лекарство, велся учет сахара в крови. Такие дети у нас действительно есть, мы их всех знаем поименно, и для них мы создадим эти условия.