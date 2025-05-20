Минобр рассказал, кому можно будет пользоваться телефоном на ЦЭ и ЦТ

По ее словам, речь идет о школьниках, которые болеют сахарным диабетом и должны периодически измерять уровень сахара в крови. Составлен список этих учащихся, имеются подтверждающие медицинские документы и ходатайства от органов управления образования.
И для таких детей мы отдельно создаем условия, чтобы в соответствии с требованиями медицинского оборудования действительно находился недалеко мобильный телефон с системой Bluetooth. Чтобы своевременно подавалось лекарство, велся учет сахара в крови. Такие дети у нас действительно есть, мы их всех знаем поименно, и для них мы создадим эти условия.
Новшество с телефонами
Одна из самых обсуждаемых новаций вступительной кампании 2025 года — это то, что у абитуриентов теперь будут забирать мобильные телефоны не перед входом в аудиторию, а на входе в здание. После сдачи ЦЭ и ЦТ молодым людям вернут их гаджеты.
Как заявлял ранее министр образования Андрей Иванец, это сделано для того, чтобы абитуриентов не удаляли с централизованного экзамена либо централизованного тестирования за случайную оплошность, если он забыл выложить телефон перед входом в аудиторию.
Новшество касается не только телефонов, но и, например, умных часов, звукозаписывающих устройств и других подобных электронных девайсов.