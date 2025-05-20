В Казахстане готовят национальную программу «Қазақстан балалары»

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в состав специальной рабочей группы вошли представители министерств, эксперты и участники неправительственных организаций. На сегодняшний день сформированы семь ключевых направлений будущей программы, в числе которых — доступ к качественному образованию, медицинская помощь, безопасность детей и другие важные сферы.