В Казахстане готовят национальную программу «Қазақстан балалары»

Вопрос реализации инициативы Глава государства поднял на Национальном курултае. В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал конкретики по ходу подготовки документа.
Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в состав специальной рабочей группы вошли представители министерств, эксперты и участники неправительственных организаций. На сегодняшний день сформированы семь ключевых направлений будущей программы, в числе которых — доступ к качественному образованию, медицинская помощь, безопасность детей и другие важные сферы.
Бейсембаев подчеркнул, что работа продолжается в плотном взаимодействии с общественностью, и в группу ежедневно поступают предложения. Все инициативы проходят экспертную оценку. Разработка завершится до начала нового учебного года.