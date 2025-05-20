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В Казахстане готовят национальную программу «Қазақстан балалары»

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева до начала нового учебного года будет разработана единая программа «Қазақстан балалары», сообщает ИА El.kz со ссылкой на Правительство РК.

Источник: EL.kz

Вопрос реализации инициативы Глава государства поднял на Национальном курултае. В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал конкретики по ходу подготовки документа.

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в состав специальной рабочей группы вошли представители министерств, эксперты и участники неправительственных организаций. На сегодняшний день сформированы семь ключевых направлений будущей программы, в числе которых — доступ к качественному образованию, медицинская помощь, безопасность детей и другие важные сферы.

Бейсембаев подчеркнул, что работа продолжается в плотном взаимодействии с общественностью, и в группу ежедневно поступают предложения. Все инициативы проходят экспертную оценку. Разработка завершится до начала нового учебного года.