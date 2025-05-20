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В Прикамье за незаконный оборот более 6 килограммов наркотиков будут судить участников преступной группы

Первый заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников организованной группы.

Первый заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников организованной группы. Мужчин обвиняют в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, покушении на незаконный сбыт наркотических средств, незаконных приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, а также частей растений, содержащих наркотические средства.

Как полагает следствие, фигуранты входили в состав преступной группы, которая с сентября 2023 года по май 2024 года осуществляла незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также их систематический незаконный сбыт в Перми. Также злоумышленники незаконно приобрели и хранили без цели сбыта наркотическое вещество каннабис и части наркосодержащих растений конопли. При расследовании уголовного дела из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотических средств и их частей, а также 120 кустов конопли.

Уголовное дело будет рассматривать Пермский районный суд Пермского края. В этот же суд прокуратура Пермского края ранее направила на рассмотрение уголовное дело в отношении соучастника этой организованной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.