В Прикамье за незаконный оборот более 6 килограммов наркотиков будут судить участников преступной группы

Как полагает следствие, фигуранты входили в состав преступной группы, которая с сентября 2023 года по май 2024 года осуществляла незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также их систематический незаконный сбыт в Перми. Также злоумышленники незаконно приобрели и хранили без цели сбыта наркотическое вещество каннабис и части наркосодержащих растений конопли. При расследовании уголовного дела из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотических средств и их частей, а также 120 кустов конопли.