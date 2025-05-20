В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
«В 2024 году на Красную горку прошла массовая регистрация брака 151 пары на территории ВДНХ в рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля. Это уникальное событие станет началом доброй традиции. Так, столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля в День семьи, любви и верности. Это масштабное свадебное мероприятие пройдет в Национальном центре “Россия”, — рассказала Уханева.
По ее словам, на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля пройдет праздничное шествие пар от причала «Национальный центр “Россия” до входа в Центр. Далее состоится массовая церемония бракосочетания и праздничный концерт. Завершится день церемонией передачи семейного очага.
Для участия в массовой регистрации брака молодоженам необходимо будет соблюсти условие — использовать в своем образе элементы национального костюма.