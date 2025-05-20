В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля

«В 2024 году на Красную горку прошла массовая регистрация брака 151 пары на территории ВДНХ в рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля. Это уникальное событие станет началом доброй традиции. Так, столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля в День семьи, любви и верности. Это масштабное свадебное мероприятие пройдет в Национальном центре “Россия”, — рассказала Уханева.