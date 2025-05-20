Профсоюз помог добиться выплат 27 нижегородским медикам

27 медиков из нижегородского противотуберкулезного диспансера получили выплаты на общую сумму 860 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».
Сотрудники диспансера столкнулись с неверным расчетом специальной социальной выплаты и обратились в профсоюз. В ходе разбирательств главврачу учреждения были направлены разъяснения и позиция нижегородского министерства здравоохранения.
После вмешательства профсоюза администрация диспансера решила пересчитать выплаты, и медики получили доплату на общую сумму 860 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что профсоюз помог нижегородской медсестре выйти на пенсию на 13 лет раньше.