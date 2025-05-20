Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профсоюз помог добиться выплат 27 нижегородским медикам

Работникам здравоохранения неверно рассчитали соцвыплату.

27 медиков из нижегородского противотуберкулезного диспансера получили выплаты на общую сумму 860 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

Сотрудники диспансера столкнулись с неверным расчетом специальной социальной выплаты и обратились в профсоюз. В ходе разбирательств главврачу учреждения были направлены разъяснения и позиция нижегородского министерства здравоохранения.

После вмешательства профсоюза администрация диспансера решила пересчитать выплаты, и медики получили доплату на общую сумму 860 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что профсоюз помог нижегородской медсестре выйти на пенсию на 13 лет раньше.