Экс-голкипер «Лады» В. Подъяпольский претендует на звание лучшего вратаря КХЛ

Лига представила кандидатов на приз по итогам сезона.
Владислав Подъяпольский выступал за тольяттинскую «Ладу» с лета 2023 года. Ворота «автозаводцев» защищал в 80 встречах. В минувшем сезоне — в 28 матчах. Из 947 бросков отразил 891 (94,1%). Коэффициент надежности (КН) составил 2,02.
В декабре 2024-го перешел за денежную компенсацию в столичное «Динамо». За москвичей отстоял в 25 играх (11 — в плей-офф). Из 353 ударов отбил 330 (93,5%) с КН 2,15.
«Подъяпольский сыграл за две команды. По итогам “регулярки” стал лучшим по проценту отраженных бросков и пятым по коэффициенту надежности. В плей-офф по ним идет третьим и четвертым соответственно», — уточнили представители лиги.
За звание лучшего вратаря КХЛ сезона 2024−2025 поборется с Даниилом Исаевым из ярославского «Локомотива» (сейчас в финале) и Никитой Серебряковым из омского «Авангарда».
Ранее в столичное «Динамо» перешел и экс-спортдиректор волжан Рафик Якубов.
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