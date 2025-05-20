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Экс-голкипер «Лады» В. Подъяпольский претендует на звание лучшего вратаря КХЛ

Лига представила кандидатов на приз по итогам сезона.

Лига представила кандидатов на приз по итогам сезона.

Владислав Подъяпольский выступал за тольяттинскую «Ладу» с лета 2023 года. Ворота «автозаводцев» защищал в 80 встречах. В минувшем сезоне — в 28 матчах. Из 947 бросков отразил 891 (94,1%). Коэффициент надежности (КН) составил 2,02.

В декабре 2024-го перешел за денежную компенсацию в столичное «Динамо». За москвичей отстоял в 25 играх (11 — в плей-офф). Из 353 ударов отбил 330 (93,5%) с КН 2,15.

«Подъяпольский сыграл за две команды. По итогам “регулярки” стал лучшим по проценту отраженных бросков и пятым по коэффициенту надежности. В плей-офф по ним идет третьим и четвертым соответственно», — уточнили представители лиги.

За звание лучшего вратаря КХЛ сезона 2024−2025 поборется с Даниилом Исаевым из ярославского «Локомотива» (сейчас в финале) и Никитой Серебряковым из омского «Авангарда».

Ранее в столичное «Динамо» перешел и экс-спортдиректор волжан Рафик Якубов.

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