Нижний Новгород станет стартовой точкой масштабного проекта

Нижний Новгород станет стартовой (0+) точкой масштабного проекта «Культурный десант 45/25», сообщили организаторы проекта в ходе пресс-конференции в медиацентре ТАСС 19 мая.
Напомним, представители искусства отправятся с культурным туром по городам Приволжья на «Метеоре» — от Нижнего Новгорода до Волгограда. Тур начнется 17 июня, маршрут пройдет через Казань (19 июня), Самару (21 июня), в Волгограде команда будет 24 июня.
«Сама по себе идея идти по Волге — великой русской реке, самой большой в Европе — является максимально символичной, носит межрегиональный, глобальный смысловой характер. Мы начинаем проект там, где заканчивается верхняя Волга и начинается средняя Волга — в месте русской силы, на слиянии Оки и Волги, в городе, где ковалась Победа. Именно в Горьком выпускалось от 25 до 50 процентов различных видов вооружений для фронта. И потому Нижнему Новгороду присвоено почетное звание “Город трудовой доблести”», — сказал в ходе конференции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Проект нацелен на осмысление посредством искусства исторической памяти страны, а также на диалог о будущем России. Он будет состоять (0+) из форумов, концертов, авторских встреч, визуальных постановок. В городах Приволжья пройдет форум (0+) «Говорим. Смотрим. Читаем. Думаем», где обсудят значение культуры в военное и послевоенное время, а также ее роль в формировании образа будущего России.
Тематика пленарных заседаний уже утверждена: в Нижнем Новгороде — это «Поволжье — сердце культурного сопротивления. Нижний Новгород как источник вдохновения» (0+), в Казани — «Казанский фронт культуры. Как искусство помогало Победе и вдохновляло на будущее» (0+), Самаре — «Симфония Победы. Культура как оружие духа: вчера, сегодня и завтра» (0+), в Волгограде — «Культура как последний рубеж. От Сталинграда до Донбасса — от подвига прошлого к образу будущего» (0+).
«Особое внимание стоит уделить Волге — великой русской реке, о которую разбилось мировое зло. Оно шло, сгущенное, как наши товарищи говорят, сатанинское войско, и разбилось не только о силу нашего оружия, но и об эту реку. Мы идем по этой реке, отдаем дань городам и берегам, и это прекрасно», — добавил писатель Захар Прилепин.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко отметил важность данного проекта для регионов.
«Я сам из маленького провинциального города, понимаю, как это здорово, когда в областных городах проходят встречи с деятелями культуры. Проект, мне кажется, замечательный. Я думаю, что он должен стать традиционным. Возможно, в следующем году к нему захотят присоединиться и другие города. Во всяком случае, подобных проектов у нас давно не было», — уточнил он.