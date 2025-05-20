Нижний Новгород станет стартовой точкой масштабного проекта

«Сама по себе идея идти по Волге — великой русской реке, самой большой в Европе — является максимально символичной, носит межрегиональный, глобальный смысловой характер. Мы начинаем проект там, где заканчивается верхняя Волга и начинается средняя Волга — в месте русской силы, на слиянии Оки и Волги, в городе, где ковалась Победа. Именно в Горьком выпускалось от 25 до 50 процентов различных видов вооружений для фронта. И потому Нижнему Новгороду присвоено почетное звание “Город трудовой доблести”», — сказал в ходе конференции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.