«Иркутский Арбат» открыл новый сезон творчества

— Фестиваль существует более 10 лет и неизменно пользуется популярностью среди ремесленников и ценителей hand-made. Это уникальная площадка для демонстрации талантов, обмена опытом и поиска вдохновения. Для горожан же это возможность увидеть необычные вещи, а иногда — сделать первый шаг к собственному творчеству, — отметили в управлении реализации общественных инициатив.