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«Иркутский Арбат» открыл новый сезон творчества

«Иркутский Арбат» открыл новый сезон творчества. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Источник: ТК Город

В субботу в сквере имени Кирова стартовал очередной сезон популярного городского проекта «Фестиваль творчества “Иркутский Арбат”». В этом году в мероприятии, организованном управлением реализации общественных инициатив администрации Иркутска, приняли участие около 100 мастеров и ремесленников из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского.

Гости фестиваля смогли увидеть и приобрести уникальные изделия ручной работы: деревянные и кованые изделия, шерстяные и бисерные украшения, авторскую одежду и аксессуары, натуральную косметику и мыло, композиции в технике свит-дизайн, изделия из натурального камня, художественные пряники.

Особой популярностью пользовались мастер-классы по созданию фетровых игрушек, вязанию цветов, бумагопластике.

— Фестиваль существует более 10 лет и неизменно пользуется популярностью среди ремесленников и ценителей hand-made. Это уникальная площадка для демонстрации талантов, обмена опытом и поиска вдохновения. Для горожан же это возможность увидеть необычные вещи, а иногда — сделать первый шаг к собственному творчеству, — отметили в управлении реализации общественных инициатив.

Напомним, фестиваль «Иркутский Арбат» проводится в столице Приангарья с 2014 года. Его основные задачи:

✔ Поддержка талантливых мастеров.

✔ Популяризация ремесел и прикладного искусства.

✔ Повышение профессионального статуса художников и дизайнеров.

✔ Вовлечение горожан в творческую деятельность.

Новый сезон фестиваля обещает быть не менее насыщенным — организаторы готовят еще много интересных мероприятий для иркутян и гостей города.