В Ангарске на День города выступит певица Ирина Дубцова

Ангарск отметит День города 24 мая. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города нефтехимика, приглашенной звездой станет Ирина Дубцова. Певица выйдет на сцену в 21:50 и исполнит популярные хиты включая «О нем», «Люби меня долго-долго» и другие.
— Концерт «Ангарск. Традиции победителей» начнется в 19.00 на сцене, которую смонтируют на перекрестке улиц Алешина и Васильевой. Здесь установят светодиодные экраны, — сообщили в администрации.
Праздничный день начнется с благотворительного полумарафона «Цепная реакция», в котором примут участие около 3000 человек. В течение дня жителей города ждут разнообразные мероприятия: литературный бульвар в сквере за ДК «Нефтехимик», патриотический митинг у памятника воинам-победителям, концертные программы на площади Ленина и в городских парках. Завершится праздник красочным фейерверком, который будет запущен в 22:45 с острова Большой.
Ранее КП-Иркутск сообщала о подробной программе на День города в Ангарске.