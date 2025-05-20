В Ангарске на День города выступит певица Ирина Дубцова

Праздничный день начнется с благотворительного полумарафона «Цепная реакция», в котором примут участие около 3000 человек. В течение дня жителей города ждут разнообразные мероприятия: литературный бульвар в сквере за ДК «Нефтехимик», патриотический митинг у памятника воинам-победителям, концертные программы на площади Ленина и в городских парках. Завершится праздник красочным фейерверком, который будет запущен в 22:45 с острова Большой.