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В Омске школы задолжали поставщикам питания больше 19 млн рублей

В ситуацию пришлось вмешаться прокурорам.

Источник: Комсомольская правда

Внушительный долг омских школ размером в 19 миллионов рублей обнаружила областная прокуратура в ходе проверки. Выяснилось, что образовательные учреждения не платили поставщикам продуктов питания.

Согласно данным прокуратуры, в период с декабря 2024 года по январь этого года городские школы заключили контракты с поставщиками на обеспечение детей питанием. Свои обязательства производители выполняли, деньги за работу им выплачивали. Однако в марте перестали.

Для разрешения ситуации прокуратура направила представление в департамент образования. После этого школы погасили внушительный долг размером в 19 миллионов рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала о росте цен на продукты питания.