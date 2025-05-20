В Омске школы задолжали поставщикам питания больше 19 млн рублей

Внушительный долг омских школ размером в 19 миллионов рублей обнаружила областная прокуратура в ходе проверки. Выяснилось, что образовательные учреждения не платили поставщикам продуктов питания.
Согласно данным прокуратуры, в период с декабря 2024 года по январь этого года городские школы заключили контракты с поставщиками на обеспечение детей питанием. Свои обязательства производители выполняли, деньги за работу им выплачивали. Однако в марте перестали.
Для разрешения ситуации прокуратура направила представление в департамент образования. После этого школы погасили внушительный долг размером в 19 миллионов рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала о росте цен на продукты питания.