Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Маленькая медведица, которую нашли в Коми, активно набирается сил в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщило республиканское Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в соцсети «ВКонтакте».
«Медвежонок, найденный в Республике Коми, оказался девочкой. После прибытия в центр был проведен предварительный осмотр, который позволил установить пол малышки. Несмотря на юный возраст и дикий нрав, медвежью барышню назвали Кирой — традиционно на первую букву региона, где она была найдена. Кира активно набирается сил и хорошо ест», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сейчас главная задача специалистов — откормить маленькую и худенькую медведицу.
Истощенного и ослабленного медвежонка-сироту нашли в Коми 12 мая. Планируется, что после прохождения курса реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот, в августе-октябре, Кира вернется в естественную среду обитания — леса Троицко-Печорского района.