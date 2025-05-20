Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения

«Медвежонок, найденный в Республике Коми, оказался девочкой. После прибытия в центр был проведен предварительный осмотр, который позволил установить пол малышки. Несмотря на юный возраст и дикий нрав, медвежью барышню назвали Кирой — традиционно на первую букву региона, где она была найдена. Кира активно набирается сил и хорошо ест», — рассказали в ведомстве.