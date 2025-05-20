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Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения

Найденная в Коми медведица-сирота Кира активно набирает силы в Центре спасения.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Маленькая медведица, которую нашли в Коми, активно набирается сил в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщило республиканское Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в соцсети «ВКонтакте».

«Медвежонок, найденный в Республике Коми, оказался девочкой. После прибытия в центр был проведен предварительный осмотр, который позволил установить пол малышки. Несмотря на юный возраст и дикий нрав, медвежью барышню назвали Кирой — традиционно на первую букву региона, где она была найдена. Кира активно набирается сил и хорошо ест», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что сейчас главная задача специалистов — откормить маленькую и худенькую медведицу.

Истощенного и ослабленного медвежонка-сироту нашли в Коми 12 мая. Планируется, что после прохождения курса реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот, в августе-октябре, Кира вернется в естественную среду обитания — леса Троицко-Печорского района.