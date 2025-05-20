Создан первый цифровой тест для оценки навыков чтения у взрослых

Исследователи уже много лет занимаются изучением дислексии и разработкой инструментов, нацеленных на диагностику нарушения, способности к обучению, а также подходов по улучшению обучения детей с дислексией. Год назад исследователи из НИУ ВШЭ использовали собранный ими массив данных для создания приложения, способного с высоким уровнем точности диагностировать дислексию и оценивать ее выраженность у детей.