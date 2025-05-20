Создан первый цифровой тест для оценки навыков чтения у взрослых

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Исследователи из России создали первый стандартизированный инструмент для оценки навыков чтения на русском языке у взрослых и разместили построенную на его базе программу в популярных российских магазинах приложений. Тест позволяет быстро и эффективно диагностировать нарушения чтения, включая дислексию, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Наша цель — сделать диагностику чтения доступной и современной. Наша разработка — это не просто тест, а рабочий инструмент, который экономит время, дает точные результаты и открывает новые возможности для помощи людям с дислексией», — пояснила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи уже много лет занимаются изучением дислексии и разработкой инструментов, нацеленных на диагностику нарушения, способности к обучению, а также подходов по улучшению обучения детей с дислексией. Год назад исследователи из НИУ ВШЭ использовали собранный ими массив данных для создания приложения, способного с высоким уровнем точности диагностировать дислексию и оценивать ее выраженность у детей.
«Разработка нового приложения стала логичным продолжением нашей работы по созданию лингвистически обоснованных тестов для диагностики речевых нарушений и нарушений чтения у детей. Взрослым с трудностями чтения нужны свои, адекватные возрасту инструменты», — добавила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, созданный учеными тест имеет две параллельные версии. Одну из них можно использовать для первичной диагностики, а вторую — для оценки динамики или проверки эффективности коррекционного воздействия. После чтения и разметки ошибок приложение автоматически рассчитывает параметры чтения и дополнительно выдает информацию о том, какие синтаксические структуры вызвали наибольшие затруднения. Такой уровень детализации особенно важен для планирования коррекционной работы.
Приложение заменяет бумажные протоколы, ручной подсчет ошибок и диктофоны. Все этапы теста — от демонстрации текста до анализа ошибок — происходят в цифровом интерфейсе. Инструмент позволит принимать обоснованные решения, которые могут стать основой для выбора дальнейшего пути коррекции нарушений чтения или поддержки взрослых с дислексией. Например, подтвержденный диагноз дислексии в будущем может быть учтен вузами при определении особой системы оценивания для студентов с такими трудностями, подытожили исследователи.