Мэр Братска подписал постановление об окончании отопительного сезона

Первыми отключат системы отопления объектов социально-бытового и коммунального назначения. Затем — многоквартирных жилых домов. Последними от тепла будут отключены учреждения социальной сферы: детсады, школы и больницы, — говорится в сообщении мэрии Братска.
После отключения теплоснабжения в Братске начнется ревизия оборудования и подготовка к будущему отопительному сезону. Как правило, он начинается в сентябре.
В прошлом году отопительный сезон завершили 16 мая. Впрочем, тепло продолжали подавать в больницы, детсады и школы еще неделю.