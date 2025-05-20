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Мэр Братска подписал постановление об окончании отопительного сезона

Отопительный сезон в Братске завершится 21 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Дубровин, сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братска.

Источник: ТК Город

Первыми отключат системы отопления объектов социально-бытового и коммунального назначения. Затем — многоквартирных жилых домов. Последними от тепла будут отключены учреждения социальной сферы: детсады, школы и больницы, — говорится в сообщении мэрии Братска.

После отключения теплоснабжения в Братске начнется ревизия оборудования и подготовка к будущему отопительному сезону. Как правило, он начинается в сентябре.

В прошлом году отопительный сезон завершили 16 мая. Впрочем, тепло продолжали подавать в больницы, детсады и школы еще неделю.