В Севастополе утвердили проект нового акватермального комплекса

Об этом сообщили в правительстве города.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов отметил, закрытое пространство комплекса будет предназначено для отдыха и поддержания здоровья граждан. Открытые зоны могут быть мобильными и адаптируемыми.
Он также подчеркнул, что архитектура объекта должна соответствовать современным требованиям и органично вписываться в городской ландшафт.
По данным правительства, в новом комплексе будут работать термальные и соляные бассейны на круглогодичной основе.