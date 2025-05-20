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В Севастополе утвердили проект нового акватермального комплекса

В Севастополе утвердили проект строительства акватермального комплекса на месте недостроенного ледового катка.

Об этом сообщили в правительстве города.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов отметил, закрытое пространство комплекса будет предназначено для отдыха и поддержания здоровья граждан. Открытые зоны могут быть мобильными и адаптируемыми.

Он также подчеркнул, что архитектура объекта должна соответствовать современным требованиям и органично вписываться в городской ландшафт.

По данным правительства, в новом комплексе будут работать термальные и соляные бассейны на круглогодичной основе.