БЖД: покупка и возврат электронных билетов на поезда будут временно недоступны 21 мая

В едином разделе «Услуги пассажирам» официального сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» 21 мая 2025 года с 9.45 до 12.00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступен возврат и покупка электронных проездных документов (билетов).