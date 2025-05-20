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БЖД: покупка и возврат электронных билетов на поезда будут временно недоступны 21 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка и возврат электронных билетов на поезда будут временно недоступны 21 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В едином разделе «Услуги пассажирам» официального сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» 21 мая 2025 года с 9.45 до 12.00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступен возврат и покупка электронных проездных документов (билетов).

Для приобретения и возврата проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы БЖД.

Для поездов с ненумерованными местами можно также оформить проезд в терминалах самообслуживания.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства.