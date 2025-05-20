На Башкирию обрушится ураганный ветер

При такой скорости ветер классифицируется как штормовой и способен вызывать серьезные разрушения. Среди возможных последствий называются повреждение линий электропередач и контактных сетей электротранспорта и падение деревьев, которые не выдерживают мощных порывов. Кроме того, сильный ветер может сорвать рекламные конструкции и различные предметы с крыш зданий, создавая угрозу для прохожих.