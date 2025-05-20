На Башкирию обрушится ураганный ветер

В Башкирии ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, сегодня, 20 мая, во второй половине дня на регион обрушится сильный ветер. Местами скорость воздушного потока будет достигать 25 м/с.
При такой скорости ветер классифицируется как штормовой и способен вызывать серьезные разрушения. Среди возможных последствий называются повреждение линий электропередач и контактных сетей электротранспорта и падение деревьев, которые не выдерживают мощных порывов. Кроме того, сильный ветер может сорвать рекламные конструкции и различные предметы с крыш зданий, создавая угрозу для прохожих.
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