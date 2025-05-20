Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить

«Одним словом, она присуща человеческому естеству. И пока не доказано обратное, весь имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции», — пояснил лектор.