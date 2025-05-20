В Липецкой области завели дело против матери, унижавшей дочерей

В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится на двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется, а мать находится на обследовании в медучреждении.