В Липецкой области завели дело против матери, унижавшей дочерей

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Липецкой области после появления в соцсетях видео, на котором мать оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, сообщило СУСК по региону.
В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится на двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется, а мать находится на обследовании в медучреждении.
«Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Лебедянского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а, г” части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мать четверых детей возрасте от 6 до 10 лет жестоко обращается с ними, прибегая к психическому насилию. При этом женщина выражается в адрес малолетних грубой нецензурной бранью, оскорбляет и унижает их, причиняя психические страдания, подчеркивает СУСК, отмечая, что вышесказанное подтверждается распространенными в социальных медиа видеозаписями, сделанными самой же подозреваемой.