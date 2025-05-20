Спасенного в Подмосковье лосенка готовят к операции

Сообщается, что лосенка назвали Илюшей. Сейчас он находится в ветклинике, специализирующейся на лечении лошадей. Ему обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами, а на задние ноги наложили временный гипс. Состояние лося оценивается как удовлетворительное.
Во вторник ему проведут операцию остеосинтеза для восстановления костей, а после выздоровления животное перевезут в национальный парк «Лосиный остров».
Напомним, 18 мая возле поселка Княжье Озеро лосенка сбил неизвестный водитель.