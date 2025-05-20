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Спасенного в Подмосковье лосенка готовят к операции

Спасенного в Подмосковье лося готовят к операции, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Источник: AP 2024

Сообщается, что лосенка назвали Илюшей. Сейчас он находится в ветклинике, специализирующейся на лечении лошадей. Ему обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами, а на задние ноги наложили временный гипс. Состояние лося оценивается как удовлетворительное.

Во вторник ему проведут операцию остеосинтеза для восстановления костей, а после выздоровления животное перевезут в национальный парк «Лосиный остров».

Напомним, 18 мая возле поселка Княжье Озеро лосенка сбил неизвестный водитель.