Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Совнаркомовской

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Совнаркомовской.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии 20 мая 2025 года.

Концепцию разрабатывают для упорядочивания размещения рекламных и информационных вывесок. В документе указано также, что размещение нестационарных торговых объектов с учетом градостроительной ситуации на Совнаркомовской не предусматривается.

В постановлении прописаны возможные для использования цвета информационных конструкций и уточнено, что нельзя использовать акцидентные и декоративные шрифты и искажать буквы.

Кроме того, приведены изображения зданий с указанием существующих вывесок и мест для их правильного размещения. Например, на здании главного ярмарочного дома мэрия забраковала расположение всех существующих вывесок.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2024 года мэрия утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара в том же районе.