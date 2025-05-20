В Иркутской области рассылают фейковые письма от Роспотребнадзора

В Иркутской области средствам массовой информации на электронную почту приходят фальшивые письма. Адресат подписан как глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщили КП-Иркутск в самом Роспотребнадзоре региона, тема фальшой рассылки «О мерах по профилактике острых кишечных инфекций».