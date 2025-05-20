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В Иркутской области рассылают фейковые письма от Роспотребнадзора

Подозрительная почта приходит региональным СМИ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области средствам массовой информации на электронную почту приходят фальшивые письма. Адресат подписан как глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщили КП-Иркутск в самом Роспотребнадзоре региона, тема фальшой рассылки «О мерах по профилактике острых кишечных инфекций».

— В поддельном письме говорится: роспотребнадзор в связи с обнаружением бактерий.

группы кишечной палочки на алюминиевой таре с газированными напитками, на основании заключения лаборатории, направляет рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Также некоторым приходят письма с данными, что молочная продукция ООО «Кривское», якобы не соответствует нормам. Вся информация в рассылке не является верной.