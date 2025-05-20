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Созданы клетки-долгожители для производства компонентов фармпрепаратов

Разработанная линия клеток CHO 4BGD и продуценты фармацевтических белков на ее основе способны жить до трех недель в микробиореакторах без падения жизнеспособности.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ученые ФИЦ биотехнологии РАН разработали клетки, которые за счет увеличения срока жизни в биореакторах позволят повысить объемы выработки белков для фармпрепаратов. Об этом сообщила пресс-служба научного центра.

Клетки млекопитающих используются для культивирования в промышленных масштабах терапевтических белков. В число наиболее эффективных входят клетки яичника китайского хомячка. Однако такие клетки имеют срок жизни, который ограничивает время их использования в биореакторах.

«Ученые лаборатории биоинженерии клеток млекопитающих ФИЦ биотехнологии РАН создали долгоживущие линии клеток, которые позволят значительно увеличить выработку фармацевтически значимых белков», — говорится в сообщении.

Авторы разработали клетки яичника китайского хомячка (CHO) с отключением основного пути направленной клеточной смерти (апоптоза) за счет одновременного удаления четырех и добавления (инсерции) дополнительных копий еще двух генов.

«Разработанная линия клеток CHO 4BGD и продуценты фармацевтических белков на ее основе способны жить до трех недель в микробиореакторах без падения жизнеспособности, в сравнении с двумя неделями, в течение которых остаются жизнеспособными обычные линии клеток CHO. Новая линия клеток депонирована во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов на условиях свободного распространения (коллекционный номер H-233)», — отметили в пресс-службе ФИЦ биотехнологии РАН.

Результаты работы опубликованы в журнале Cells.