Созданы клетки-долгожители для производства компонентов фармпрепаратов

«Разработанная линия клеток CHO 4BGD и продуценты фармацевтических белков на ее основе способны жить до трех недель в микробиореакторах без падения жизнеспособности, в сравнении с двумя неделями, в течение которых остаются жизнеспособными обычные линии клеток CHO. Новая линия клеток депонирована во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов на условиях свободного распространения (коллекционный номер H-233)», — отметили в пресс-службе ФИЦ биотехнологии РАН.