Названы улицы Красноярска, которые были приведены в порядок после ремонта теплотрасс

По данным мэрии города, с начала сезона специалисты СГК завершили работы по 32 ордерам, связанным с благоустройством городской среды.
Так, на Светлогорской, 13 был восстановлен газон и приведена в порядок пешеходная зона.
Облагорожен участок возле домов по улице 9 мая, 39 и проспекту Комсомольскому, 7. После ремонтных работ заасфальтировали территорию и создали зеленую зону.
На участке в районе улицы Воронова, 20, после капитального обновления теплотрассы, восстановили дорожное покрытие и тротуар.
В скором времени зелень появится и на придомовой территории по улице Юности, 22. Газон и пешеходную дорожку восстановили после проведения текущего ремонта тепловой сети.
Проведена работа по озеленению улицы Малаховской на участке от Красраба до улицы Юности. Дорожное покрытие было восстановлено, а вдоль домов засеяли газон и высадили кусты сирени.
Одновременно с этим продолжаются ежедневные инспекции по контролю восстановления благоустройства на местах разрытий.