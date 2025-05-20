Суда на подводных крыльях в Ростовской области перейдут на летнее расписание

С 1 июня 2025 года в Ростовской области пассажирские суда на подводных крыльях начнут курсировать по летнему расписанию. Увеличится количество рейсов в Азов, а также до 3 часов 20 минут продлят время стоянки в Семикаракорске. Об этом сообщили в СПК «Дон».