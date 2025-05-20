Суда на подводных крыльях в Ростовской области перейдут на летнее расписание

С 1 июня 2025 года в Ростовской области пассажирские суда на подводных крыльях начнут курсировать по летнему расписанию. Увеличится количество рейсов в Азов, а также до 3 часов 20 минут продлят время стоянки в Семикаракорске. Об этом сообщили в СПК «Дон».
Обновленный график выглядит следующим образом:
Ежедневно будут выполняться рейсы из Ростова-на-Дону (причал № 18) в Азов (причал № 14) и обратно. Время оправления и прибытия при поездках из донской столицы: 7:40 — 8:25, 9:50 — 10:35, 15:00 — 15:45, 18:05 — 18:50. В обратную сторону: 8:45 — 9:30, 11:50 — 12:35, 16:05 — 16:50, 19:10 — 19:55.
Рейсы из Ростова-на-Дону (18 причал) в станицу Багаевскую (паромная переправа) и Семикаракорск (набережная) как и сейчас будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Отправление из Ростова-на-Дону в 9:15, прибытие в Багаевскую в 10:30;
Отправление из Багаевской в 10:50, прибытие в Семикаракорск в 12:05;
Отправление из Семикаракорска в 15:25, прибытие в Багаевскую в 16:30;
Отправление из Багаевской в 16:50, прибытие в Ростов-на-Дону в 18:05.
Напомним, судоходная пассажирская компания «Дон» располагает двумя судами на подводных крыльях «Валдай-45Р». Также сообщалось о планах по поставке «Метеора-120». В этом году на новых маршрутах хотят построить четыре причала. В будущем суда намерены пустить в Таганрог, станицы Романовскую, Старочеркасскую и Пухляковскую.
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