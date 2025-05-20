Красноярский суд отменил сделку о продаже участка земли вблизи Мигнинского водохранилища

В Ермаковском районе инициировано расследование по факту незаконной передачи в частные руки 1,5 гектаров земли, расположенной в водоохранной зоне.
Мигнинское водохранилище, излюбленное место отдыха местных жителей, в 2018 году стало объектом интереса супруги заместителя директора МКУ «Ермаковский центр капитального строительства». Женщина, воспользовавшись предлогом строительства страусиной фермы, оформила аренду на 1,5 гектара прибрежной территории.
Впоследствии, возведя капитальное строение, она приватизировала участок на льготных условиях, заплатив всего 9 тысяч рублей. Однако, разведение птиц не входило в её планы.
Прокурорская проверка выявила, что земля никогда не относилась к сельскохозяйственным угодьям, а располагалась в рекреационной зоне, где содержание животных запрещено. Более того, участок находится в водоохранной зоне Мигнинского водохранилища, что делает его федеральной собственностью, которой местные власти не имели права распоряжаться.
Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ведется работа по установлению всех лиц, причастных к незаконной сделке.
По иску прокуратуры суд признал сделку купли-продажи недействительной. Участок возвращен в федеральную собственность, а бывшего владельца обязали демонтировать незаконную постройку.
В прошлом году, напомним, в Красноярске вступило в силу решение суда о признании продажи земли рядом с Центральным рынком незаконной.