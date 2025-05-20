Красноярский суд отменил сделку о продаже участка земли вблизи Мигнинского водохранилища

Прокурорская проверка выявила, что земля никогда не относилась к сельскохозяйственным угодьям, а располагалась в рекреационной зоне, где содержание животных запрещено. Более того, участок находится в водоохранной зоне Мигнинского водохранилища, что делает его федеральной собственностью, которой местные власти не имели права распоряжаться.