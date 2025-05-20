21 мая часть центральных улиц Казани будут ограничены для движения транспорта

В Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий в Казанской ратуше введут временное ограничение на парковку и движение транспортных средств, сообщает комитет по транспорту Казани.
Так, с 5:00 до 22:00 21 мая ограничения коснутся следующих участков дороги:
ул. Кремлевской, на участке дороги от ул. Лобачевского до ул. Профессора Нужина;
ул. Пушкина, на участке дороги от ул. Большой Красной до ул. Карла Маркса;
ул. Театральной, на участке дорогие от ул. Большой Красной до ул. Дзержинского.
Также будет закрыта муниципальная парковка по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Пушкина до ул. Театральная;
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.