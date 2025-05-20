В Петербурге у поставщика морепродуктов изъяли 50 кг щупалец кальмара и 100 кг мидий

В мероприятиях приняли участие специалисты регионального Роспотребнадзора, а также Северо-Западного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В настоящее время решается вопрос о принятии в отношении юрлица мер прокурорского реагирования.
«Установлено, что организация осуществляла деятельность по обороту морепродуктов без ветеринарных сопроводительных документов, что не способствовало прослеживаемости пищевой продукции. Полуфабрикаты находились без указания времени обработки и начала нахождения в производственном помещении», — сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Роспотребнадзор изъял из оборота в Петербурге более 6 тонн некачественной продукции.