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В Петербурге у поставщика морепродуктов изъяли 50 кг щупалец кальмара и 100 кг мидий

В Петербурге у организации, занимающейся поставками морепродуктов, на утилизацию изъяли 50 кг щупалец кальмара и 100 кг мяса мидий, которые не соответствовали требованиям безопасности пищевой продукции. Такое решение было принято по итогам проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В мероприятиях приняли участие специалисты регионального Роспотребнадзора, а также Северо-Западного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В настоящее время решается вопрос о принятии в отношении юрлица мер прокурорского реагирования.

«Установлено, что организация осуществляла деятельность по обороту морепродуктов без ветеринарных сопроводительных документов, что не способствовало прослеживаемости пищевой продукции. Полуфабрикаты находились без указания времени обработки и начала нахождения в производственном помещении», — сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Роспотребнадзор изъял из оборота в Петербурге более 6 тонн некачественной продукции.