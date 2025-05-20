Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке

«Так, детеныша могут назвать Квито. Это город в Анголе, где до сих пор сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл. Другое имя — Куанго — отсылает к названию реки в бассейне Конго. Это один из регионов обитания приматов. Маленький самец может получить и имя Кванза. В афроамериканской культуре так называется праздник в честь первых плодов урожая. Еще один вариант — Кижани. На языке суахили это означает “зеленый”, что ассоциируется с природой, ростом и плодородием. Зубери же переводится как “сильный” или “могучий”. Это имя обычно дается мальчикам», — добавляется в сообщении.