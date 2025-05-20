Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Москвичи в проекте «Активный гражданин» выберут имя для детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«В проекте “Активный гражданин” началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка — детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в природе эти животные живут в мангровых зарослях, горных и тропических лесах Экваториальной Африки. Поэтому специалисты предложили варианты, отражающие связь этого вида приматов с его родиной. Четыре из пяти имен начинаются на букву К — это своеобразная дань уважения матери Кире.
«Так, детеныша могут назвать Квито. Это город в Анголе, где до сих пор сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл. Другое имя — Куанго — отсылает к названию реки в бассейне Конго. Это один из регионов обитания приматов. Маленький самец может получить и имя Кванза. В афроамериканской культуре так называется праздник в честь первых плодов урожая. Еще один вариант — Кижани. На языке суахили это означает “зеленый”, что ассоциируется с природой, ростом и плодородием. Зубери же переводится как “сильный” или “могучий”. Это имя обычно дается мальчикам», — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что маленький самец появился на свет в начале февраля. Родители — пара горилл Кира и Визури — с трепетом заботятся о нем. Хотя самка все время держит малыша на руках, иногда она все же позволяет другим членам семьи подойти и осторожно его погладить. Посетители Московского зоопарка могут увидеть детеныша в павильоне «Приматы».