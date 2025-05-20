Известный физик помог красноярцам развеять популярное заблуждение о магнитных бурях

Инженер из Государственного университета просвещения Роман Кучеров опроверг популярное убеждение о прямом воздействии магнитных бурь на здоровье человека. По его словам, чаще всего плохое самочувствие связано с другими факторами.
«Нет точного научного подтверждения, что магнитные бури оказывают прямое воздействие на организм человека», — цитирует Кучерова News.ru. По его словам, несмотря на то, что отдельные исследования фиксируют связь между магнитными бурями и ухудшением состояния у метеозависимых людей, проявляющегося головной болью или скачками давления, эти реакции носят субъективный характер. Подавляющее число людей не ощущают влияния магнитных бурь. Кучеров подчеркивает, что самочувствие гораздо сильнее зависит от стресса, нехватки сна и изменений атмосферного давления.
Ранее к аналогичному выводу пришел ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов. Он заявил, что в период геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут испытывать различные неприятные симптомы, однако некоторые из них (например, резкие приступы головной боли) требуют немедленного обращения к врачу.
Ранее «МК Красноярск» опубликовал прогноз геомагнитной погоды на вторую половину мая.