Известный физик помог красноярцам развеять популярное заблуждение о магнитных бурях

«Нет точного научного подтверждения, что магнитные бури оказывают прямое воздействие на организм человека», — цитирует Кучерова News.ru. По его словам, несмотря на то, что отдельные исследования фиксируют связь между магнитными бурями и ухудшением состояния у метеозависимых людей, проявляющегося головной болью или скачками давления, эти реакции носят субъективный характер. Подавляющее число людей не ощущают влияния магнитных бурь. Кучеров подчеркивает, что самочувствие гораздо сильнее зависит от стресса, нехватки сна и изменений атмосферного давления.