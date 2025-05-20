В Тольятти в июне пройдёт XVI театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»

С 22 по 29 июня в Тольятти состоится XVI фестиваль «Премьера одной репетиции». Мероприятие организует театр «Дилижанс». Тема фестиваля в этом году — «Семейный спектакль».
В программе — 4 спектакля в рамках гостевой программы, 6 эскизов режиссёрской лаборатории и внеконкурсные показы. Зрители выберут лучший спектакль, который может войти в постоянный репертуар театра. После показов пройдут обсуждения с участием театральных критиков и зрителей. Также запланирован творческий вечер актёра Ивана Стебунова.
Фестиваль откроется 22 июня спектаклем «Деревня канатоходцев» (12+) театра «Открытое пространство» из Санкт-Петербурга. Завершится программа 29 июня постановкой «Эльфы, феи и другие жители Тольятти» (12+) — победителем прошлого фестиваля. Сразу после показа состоится церемония закрытия и награждение участников.
Полная афиша и подробности — в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Тольятти.
Ранее мы писали, что 24 и 25 мая в музее-галерее «Заварка» пройдут лекция «Смотрим на город через фотографию» (12+) и экскурсия «Навстречу модернизму» (6+).
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