В Тольятти в июне пройдёт XVI театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»

В программе — 4 спектакля в рамках гостевой программы, 6 эскизов режиссёрской лаборатории и внеконкурсные показы. Зрители выберут лучший спектакль, который может войти в постоянный репертуар театра. После показов пройдут обсуждения с участием театральных критиков и зрителей. Также запланирован творческий вечер актёра Ивана Стебунова.