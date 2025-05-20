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Московский проспект в Воронеже частично перекрыли из-за коммунальной аварии

Движение на участке Московского проспекта закрыли в связи с устранением коммунальной аварии, сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

Источник: Управление дорожного хозяйства Воронежа

Проехать нельзя от улицы Беговой до Хользунова при следовании из центра Воронежа. Также закрыт въезд на кольцевое пересечение с улицы Хользунова (при следовании от улицы Маршала Жукова).

Сейчас специалисты РВК начали откачивать сточные воды из коллектора в приёмную камеру. Как только трубопровод осушат, рабочие приступят к ремонту.

Участок будет закрыт до окончания работ.

Напомним, что коммунальная авария произошла вечером 19 мая. У памятника Славы образовались две большие ямы из-за сильного износа коллектора.