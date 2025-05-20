Московский проспект в Воронеже частично перекрыли из-за коммунальной аварии

Проехать нельзя от улицы Беговой до Хользунова при следовании из центра Воронежа. Также закрыт въезд на кольцевое пересечение с улицы Хользунова (при следовании от улицы Маршала Жукова).
Сейчас специалисты РВК начали откачивать сточные воды из коллектора в приёмную камеру. Как только трубопровод осушат, рабочие приступят к ремонту.
Участок будет закрыт до окончания работ.
Напомним, что коммунальная авария произошла вечером 19 мая. У памятника Славы образовались две большие ямы из-за сильного износа коллектора.