Спасенному после ДТП лосю предстоит сложная операция в Химках

В настоящее время специалисты оказывают лосю всю необходимую медицинскую помощь. Раны обработаны, животному введены физраствор и витамины через капельницу. На задние конечности наложен временный гипс. По данным врачей, его состояние оценивается как стабильное.
В ближайшее время лосю планируется провести операцию по остеосинтезу — методу восстановления повреждённых костей с использованием металлических конструкций.
Как только здоровье лосенка позволит его перевозку, его доставят в природный парк «Лосиный остров», где он продолжит восстановление в максимально естественных условиях.
История спасения лося стала ярким примером того, как общественное внимание и неравнодушие могут сыграть решающую роль в спасении жизни животного.
Ранее в Подмосковье сбили лосенка. Начата проверка из-за неоказания ему помощи.