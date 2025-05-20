Спасенному после ДТП лосю предстоит сложная операция в Химках

Лось получивший имя Илюша, чье спасение вызвало широкий общественный резонанс после публикации в Telegram-канале SHOT, сейчас проходит лечение в одной из ветеринарных клиник в Химках Московской области. Животное было найдено в крайне истощённом состоянии с переломами задних конечностей.