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Спасенному после ДТП лосю предстоит сложная операция в Химках

Лось получивший имя Илюша, чье спасение вызвало широкий общественный резонанс после публикации в Telegram-канале SHOT, сейчас проходит лечение в одной из ветеринарных клиник в Химках Московской области. Животное было найдено в крайне истощённом состоянии с переломами задних конечностей.

Источник: Freepik

В настоящее время специалисты оказывают лосю всю необходимую медицинскую помощь. Раны обработаны, животному введены физраствор и витамины через капельницу. На задние конечности наложен временный гипс. По данным врачей, его состояние оценивается как стабильное.

В ближайшее время лосю планируется провести операцию по остеосинтезу — методу восстановления повреждённых костей с использованием металлических конструкций.

Как только здоровье лосенка позволит его перевозку, его доставят в природный парк «Лосиный остров», где он продолжит восстановление в максимально естественных условиях.

История спасения лося стала ярким примером того, как общественное внимание и неравнодушие могут сыграть решающую роль в спасении жизни животного.

Ранее в Подмосковье сбили лосенка. Начата проверка из-за неоказания ему помощи.